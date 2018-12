La fiaba di Frozen nelle Grotte di Pertosa, ecco la data

Lo spettacolo Il demiurgo e la fondazione mida rinnovano il loro sodalizio in occasione della messa in scena di FROZEN, una fiaba senza tempo che racconta i sogni e le speranze di due giovani principesse. Elsa e Anna sono alle prese con congiure di palazzo, maledizioni, amori e cambiamenti. Lo spettacolo è rivolto a ogni fascia d'età e ad ogni tipo di pubblico, per la capacità di coniugare poesia e ironia.

La location

Lo spettacolo si snoderà all'interno delle Grotte di Pertosa-Auletta e il pubblico potrà spostarsi in un innevato e suggestivo mondo sotterraneo nel quale gli spettatori saranno immersi nella storia, viaggiando nel ventre della terra, navigando sul fiume Negro, muovendosi assieme agli attori.

Il cast

Francesca Romana, Snappy Bergamo, Chiara Vitiello, Antonio Torino, Franco Nappi, Daniele Acerra, Chiara Di Bernardo.

Info utili

Lo spettacolo verrà messo in scena alle ore 11.30, 15, 16.30 e 18.00 del 23 e 30 dicembre. Il costo del singolo biglietto è di 15 euro a persona, ridotto 10 euro per bambini dai 4 ai 10 anni