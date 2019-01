Torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato, chiamata alle arti per creativi e artigiani

Ritorna, dal 28 aprile al 1° maggio, la Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico. Come da tradizione, dunque, la Salerno Antica si trasformerà in un borgo medievale, con botteghe, saltimbanchi, mangiafuoco e tante sorprese per incantare cittadini e turisti di tutte le età.

Di queste settimane, intanto, la chiamate alle arti: artigiani, artisti, creativi e imprenditori interessati a prender parte alla storica fiera, potranno inviare una mail con le loro caratteristiche a mdesantis.comunicazione@gmail.com