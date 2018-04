Salerno, storia e tradizione: presentata la Fiera del Crocifisso Ritrovato

“Salerno, storia e tradizione”: questo lo slogan della Fiera del Crocifisso Ritrovato che si svolgerà da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio. L'evento è stato presentato a Palazzo di Città, alla presenza tra gli altri del sindaco Enzo Napoli, dell'assessore al commercio, Dario Loffredo, del direttore organizzativo della Fiera, Chiara Natella della Bottega San Lazzaro. Artigiani, menestrelli e mercati medievali riporteranno lo spettatore indietro nel tempo: addobbati con fiori e trasformati in botteghe a cielo aperto largo San Petrillo, Piazza Sant'Agostino, via Mercanti, largo Cassavecchia, piazza Tempo di Pomona, piazza Abate Conforti, largo Barbuti e Piazza Alfano I. Ci saranno giochi medioevali, spettacoli, arcieri.

La presentazione

"E' il nostro appuntamento rituale di primavera che richiama tradizioni del passato - ha detto il sindaco Enzo Napoli -. Ci saranno artisti di strada e tutto il corredo di iniziative che ha trasformato l'evento in una manifestazione di spicco del nostro calendario". "Salerno si riempirà di luci, colori e di costumi d'epoca. Tutti raggiungeranno la nostra città per godere delle fiabe dell'epoca. Alla Fiera del Crocifisso Ritrovato, la magia del medioevo conquisterà i salernitani", ha aggiunto l'assessore Loffredo. Salerno tra storia e tradizione ma "anche colori - ha precisato Chiara Natella - ci saranno stendardi, la gerbera che verrà donata a tutti i commercianti del centro storico, le mattonelle del maestro Ferrigno, la pasta fresca colorata per i bambini. Sarà un'occasione per ravvivare il centro storico e per trasmettere ai bambini la storia del Medioevo".