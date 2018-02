Ritorna la tradizionale Fiera del Crocifisso: si comincia il 2 marzo

Salumi, formaggi, piatti, accessori in rame, stoffe, abiti e le immancabili castagne: ritorna a Salerno per cinque venerdì, a partire dal 2 marzo, la tradizionale Fiera del Crocifisso. Le bancarelle vengono posizionate già all'alba: si comincia alle ore 8 e si finisce a sera inoltrata. Oggetti e cibo in vendita nelle aree limitrofe del Parco del Mercatello: via Giovanni Paolo II, via Fiume e via Antonio Gramsci.