Fiera del Crocifisso vicino al Parco Mercatello: tornano gli stands ogni venerdì di marzo

E' ritornata a Salerno, da oggi e per tutti venerdì di marzo, la tradizionale Fiera del Crocifisso. Stands dalle ore 8 fino alle 18, per proporre oggetti e cibo in vendita, in via Giovanni Paolo II ed eventualmente nelle altre strade che circondano il parco del Mercatello.

l giorni 1, 8, 15, 22 e 29 marzo, dunque, tanti i curiosi che visiteranno la storica fiera salernitana.