Fiera del Crocifisso Ritrovato: Salerno si prepara ad accogliere la magia del Medioevo

Già fervono i preparativi per la storica Fiera del Crocifisso Ritrovato di Salerno. Dal 30 aprile 3 maggio, infatti, il centro storico, si trasformerà in un villaggio medievale, tra artigiani, maghi, giullari, saltimbanchi e mercanti che traghetteranno grandi e piccini in una dimensione remota, per far riscoprire il fascino della storia e delle leggende legate al nostro territorio.

L'organizzazione della manifestazione trentennale, ideata dal compianto Peppe Natella, è come sempre firmata dalla Bottega San Lazzaro capitanata da Chiara Natella, con il patrocinio del Comune. Cresce l'attesa, dunque, per la Fiera che ogni anno attira innumerevoli turisti in città.