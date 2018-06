Fiera medievale della terra di San Severino, dal 22 al 24 giugno

Si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 giugno a Mercato San Severino la prima edizione della "Fiera Medievale della Terra di San Severino", la manifestazione organizzata dall’Associazione Storico Culturale "Troisio de Rota", nata nel 2012 con lo scopo di sensibilizzare, recuperare e promuovere, attraverso studi, convegni e manifestazioni culturali, il prezioso patrimonio storico, artistico e archeologico della città di Mercato San Severino. In occasione dei 701 anni dalla sua traslazione, la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni in Parco, l’amministrazione Comunale della città di Mercato San Severino e l'Associazione Storico Culturale Troisio de Rota hanno annunciato il ritorno, seppur temporaneo, della preziosa reliquia in città.