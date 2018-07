"Credo in un solo padre": domani a Salerno la presentazione del film

Due progetti, un’unica buona causa: abbattere il muro del silenzio sulla violenza di genere. “Dalla scuola al cinema, il potere della parola nella prevenzione della violenza di genere” è il manifesto che unirà domattina, martedì 10 luglio (ore 11) nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, due importanti iniziative: “Lo scrigno di Alice”, progetto pilota realizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Salerno, in collaborazione con gli istituti scolastici IC “Alfano – Quasimodo” e ITIS “Basilio Focaccia”, con il contributo delle associazioni ASPIC Salerno, A Voce Alta Salerno e Violenze Sommerse, e “Credo in un Solo Padre”, opera cinematografica prodotta da Gianni Pagliazzi e Around Culture e diretta da Luca Guardabascio, ispirata a troppe storie vere di abusi e violenze sulle donne e volta a sfidare l’omertà sul tema.

Gli ospiti

Alla presentazione prenderà parte anche una rappresentativa del cast che annovera tra i suoi attori protagonisti Massimo Bonetti, Flavio Bucci, Donatella Pompadour, Giordano Petri, Lucia Bendia, Rita Del Piano, Danilo Brugia, Luca Lionello, Chiara Primavesi, Francesca Cardinale, Silvia Bertocchi e Francesco Baccini, che ha realizzato anche la colonna sonora. Insieme al Sindaco Vincenzo Napoli e all’Assessore al ramo Gaetana Falcone, interverranno i rappresentanti delle Associazioni coinvolte ne “Lo Scrigno di Alice” – Daniela Marinelli dell’ASPIC Salerno, Fabio Martino della onlus A Voce Alta, Luigi Frezza dell’Associazione Violenze Sommerse, Federica Di Martino di Human Gender. Con loro, il produttore Gianni Pagliazzi e lo sceneggiatore Michele Ferruccio Tuozzo, che ha scritto l’opera con il regista Luca Guardabascio.

Il set

Il film “Credo in un Solo Padre” è stato girato principalmente in provincia di Salerno, in particolare nei comuni di Buccino, Pontecagnano, Eboli. Altre scene, invece, sono state girate ad Arezzo e Castiglion Fiorentino. La conferenza sarà anche l’occasione per mostrare in anteprima una clip del film e una della musiche firmate da Francesco Baccini. Saranno inoltre presenti il Sindaco Nicola Parisi e il Vicesindaco Maria Trimarco del Comune di Buccino e i due sponsor del film Domenico Elia e Pietro Deo. Modera la presentazione Emilia Natale, membro direttivo del Movimento Forense sezione di Salerno.





Gli ospiti

