Gran finale per i "Concerti d'Estate" di Villa Guariglia: ecco il programma

Ultimo appuntamento, mercoledì 7 agosto nell’incantevole cornice del Parco del Ciliegio di Baronissi, per la XXII edizione dei “Concerti d’Estate di Villa Guariglia in Tour”, promosso dal Cta di Salerno, che quest’anno, attraversando i vari generi ha animato con la sua musica anche il piccolo borgo di Morra de Sanctis. Di scena saranno, a cominciare dalle ore 21, i Camera Soul, un nuovo fenomeno italiano R&B, con i quali sembra di entrare in una splendida isola assolata dai colori vivaci, con il calore che rende soffusa la vista e i suoni che si legano in un mix che sposa armonia e qualità melodica del jazz e l'incalzare liberatorio e afrodisiaco del funk e del Soul. Il quintetto composto dalla vocalist Maria Enrica Lotesoriere, Pippo Lombardo alle keyboards, Alex Milella guitars, Nico Buonsante bass e Mimmo Campanale drums, presenterà il suo ultimo progetto Existence uscito il 25 giugno per Azzurra Music, in associazione con Lombardo Brothers Productions. A due anni dall’uscita di Connections, il gruppo Camera Soul torna con il suo personalissimo soulful a tentare la scalata delle chart internazionali, con il quinto album. Pur ricalcando il sound ormai tipicamente anni ’80 della band il nuovo lavoro si affonda ancora di piú nella ricerca di sonoritá tipiche della Soul Music e del Funk. Dieci brani sapientemente composti da Pippo e Piero Lombardo e da Maria Enrica Lotesoriere sui testi di K.Ballard-Shut. Si oscilla tra la tradizione Soul Funk come nella Hit Existence e In the city e malinconiche ballads come I need my friends o One more chance, o, ancora, melodie classiche come You e Colorado Sky o con ingredienti sudamericani come in Another Smile. Un ascolto fresco, estivo e talvolta potente, che non tralascia mai un tocco Jazzy come ormai nella tradizione del Camera Soul.

La XXII edizione dei “Concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour” è organizzata dal Cta di Salerno con il contributo ed il patrocinio della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno, del Consiglio Regionale della Campania, del Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno - AFAM, del Comune di Aquara, del Comune di Baronissi, del Comune di Cetara, del Comune di Minori e Pro Loco, del Comune di Morra De Sanctis e Pro Loco, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana ed il patrocinio di Acli Salerno, Coldiretti Salerno e dell’Associazione “Amici dei Concerti”.