“Finale di partita” di Samuel Beckett in scena al teatro Ghirelli

Primo appuntamento del 2020 per quinta edizione di Mutaverso Teatro, stagione teatrale a Salerno.

Un grande classico della drammaturgia del Novecento per il focus sulla compagnia Teatrino Giullare di Sasso Marconi (BO), attiva in Italia e altrettanto impegnata in tournée internazionali in ben 35 paesi del mondo, che torna in Campania dopo lunghi anni di assenza a Salerno presso il Teatro Ghirelli il 22 gennaio alle ore 21:



FINALE DI PARTITA

di Samuel Beckett

diretto e interpretato da Giulia dell’Ongaro, Enrico Deotti

traduzione Carlo Fruttero

scenografia e pedine Cicuska

maschere Fratelli De Marchi



Riconoscimenti:

PREMIO SPECIALE UBU 2006

PREMIO NAZIONALE DELLA CRITICA 2006

PREMIO DELLA GIURIA AL 47^ FESTIVAL

INTERNAZIONALE MESS DI SARAJEVO 2007



Allestimento da scacchiera per pedine e due giocatori.

Una partita a scacchi tra attori-giocatori che muovono le pedine e pedine-personaggi che muovono una delle storie più significative ed enigmatiche della drammaturgia del Novecento.

La rappresentazione è una sinfonia di mosse e contromosse, botte e risposte, pause, riflessioni, sospiri, rinunce. In questo Finale di partita il capolavoro di Beckett è visto attraverso le possibilità di movimento di due pedine da scacchi e la tensione e la partecipazione dei due giocatori.

Hamm pedina ferma e cieca, Clov pedina che si affanna per la scacchiera senza potersi mai sedere, anche lui sulla strada della cecità e dell’immobilità e nel tentativo di prendere la strada verso l’uscita. Nagg e Nell pedine fuori gioco, pedine a metà rinchiuse in bidoni.

L’affinità tra il contenuto del testo e il gioco degli scacchi è stata manifestata dallo stesso Beckett e il finale di partita è la terza e ultima parte dell’incontro nel gioco degli scacchi. Una fase distinta dal ridotto numero di pezzi superstiti sulla scacchiera e dal fatto che il re non è più soltanto un pezzo da difendere, ma diventa anche una figura di attacco.



Una rappresentazione da antologia destinata a rimanere nella memoria.

Franco Quadri, La Repubblica



Autentica scoperta […] Originalissima, inquietante messinscena.

Renato Palazzi, Il Sole 24 ore



Folgorante e inedito, estremamente rigoroso e coerente.

Claudia Cannella, Corriere Della Sera



BIGLIETTO UNICO INTERO euro 12

(Per chi acquista anche il biglietto per lo spettacolo “Alla Meta” di Thomas Bernhard del 23 gennaio, il costo è di € 18,00 per entrambi gli ingressi)

