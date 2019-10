Fiorella Mannoia in concerto ad Atena Lucana: fans mobilitati

Dopo aver “abbracciato” 60.000 persone durante la prima parte del tour nei teatri e nelle arene outdoor, Fiorella Mannoia è pronta ad emozionare anche il pubblico del Vallo di Diano con il “PERSONALE TOUR”, il live in scena giovedì prossimo, 10 ottobre 2019 (ore 21), al Gran Teatro Paladianflex di Atena Lucana.

Il programma

Il tour, che la vede protagonista sui palchi dei maggiori teatri italiani, è l’occasione per ascoltare dal vivo tutti i maggiori successi dell’artista, voce per eccellenza del cantautorato italiano, e il suo ultimo album di inediti “PERSONALE”. Composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, il disco è anche – come dichiara l’artista – una "piccola e umile “personale”, da cui il titolo. A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, nell’album come nello show, trovano spazio diverse fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Preziosa e variegata anche la scelta degli autori del progetto, anticipato dal singolo scritto da Amara e Marialuisa De Prisco “Il peso del coraggio”, seguito da “Il senso”, il secondo singolo estratto dall'ultimo album e scritto da Zibba e Giulia Anania. Completano la tracklist di “PERSONALE”: “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Smettiamo subito”, “L’amore è sorprendente”, “Un pezzo di pane”, “Penelope”, “Resistenza”, “Anna siamo tutti quanti”, “Carillon”, “L’amore al potere” e “Creature” (Bonus Track Canzone Sospesa con Antonio Carluccio).Nel corso del live non mancheranno naturalmente le canzoni che hanno costellato la sua eccezionale carriera, da “I treni a Vapore” a “Il cielo d’Irlanda”, da “Combattente” e “Quello che le donne non dicono”, oltre ad alcune cover come “Sally” di Vasco Rossi o “Panama” di Ivano Fossati, rilette e riproposte con la straordinaria e unica forza interpretativa dell’artista, voce per eccellenza del cantautorato italiano, per una scaletta che sarà come sempre ricca di momenti intensi, di sorrisi e di emozioni. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro "Doc" De Crescenzo (chitarre).

Info utili

Il concerto rientra nella nuova programmazione di Anni 60 produzioni, in sinergia con Tappeto Volante, al Gran Teatro Paladianflex di Atena Lucana dove è atteso a seguire anche Francesco Renga, in concerto venerdì 15 novembre con “L’Altra Metà Tour”. Il “PERSONALE TOUR” è prodotto e organizzato da Friends & Partners. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponbili su TicketOne (www.ticketone.it) e nei punti vendita abituali e saranno acquistabili anche direttamente al Botteghino del Gran Teatro Paladianflex il giorno dello show a partire dalle ore 18. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Tre i settori di platea disponibili, tutti numerati. Lo show sarà l’occasione per ascoltare dal vivo Fiorella Mannoia per la prima volta live nella prestigiosa e confortevole Venue, pronta a ritagliarsi un ruolo speciale tra i luoghi dello spettacolo in Campania, con un allestimento teatrale e tutti posti numerati a sedere. A seguire, venerdì 15 novembre arriverà al Gran Teatro Paladianflex Francesco Renga con il suo nuovo tour “L’altra metà” che lo vedrà protagonista sui palchi dei più prestigiosi teatri italiani. Per informazioni sul costo dei tagliandi e sulle prevendite ufficiali autorizzate: 089 4688156 - www.anni60produzioni.com.