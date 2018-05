Fiorella Mannoia in concerto a Maiori il 17 agosto

Quest'estate Fiorella Mannoia torna live a grande richiesta per pochi concerti esclusivi in alcune delle cornici più belle d’Italia nei mesi di luglio e agosto. Maiori, una delle perle della Costiera Amalfitana, è tra le mete scelte dalla "combattente". Fiorella Mannoia si esibirà, infatti in concerto il 17 agosto, ore 21.30, al Porto Turistico, suggestivo anfiteatro con tutti posti a sedere. Sul palco l’artista porterà tutti i suoi grandi successi, i brani dell’ultimo album “Combattente” e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta che sarà come sempre ricca di momenti intensi, di sorrisi e di emozioni.

La band

Fiorella sarà accompagnata dalla sua band: Davide Aru alla chitarra, Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso e Carlo Di Francesco, alle percussioni e alla direzione musicale.

lnfo utili

“Fiorella Mannoia Live Estate 2018” è prodotto da F&P group, la tappa a Maiori è a cura di Anni 60 produzioni e ZA.VI. Management. I biglietti per assistere allo show saranno disponibili nelle prevendite abituali (circuiti Ticketone e Go2) a partire da domani, venerdì 18 maggio 2018. Due i settori disponibili: poltronissima numerata 55 euro, posto unico non numerato a sedere 35 euro. Per informazioni, telefono 0894688156 e sito internet www.anni60produzioni.com.