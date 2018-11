"I fiori del latte": Biagio Izzo al Teatro Ridotto

Un tema delicato, di stringente attualità, proposto al pubblico del Teatro Ridotto di Salerno con il sorriso sulle labbra e con la maestria di un artista. Biagio Izzo, protagonista de "I fiori del latte", il 17 novembre alle ore 21.15, racconta il dramma della terra dei fuochi.

La trama

La storia è ambientata in un caseificio ubicato in un paese di fantasia, cioè Casal di sotto Scalo. Due cugini, Aniello e Costantino, decidono di investire i propri risparmi in un'azienda che vuole ergersi a rappresentante locale di una produzione biologica, di un modello virtuoso. Si tratta di una scelta coraggiosa ma anche di un segnale di rottura e di contraddizione, rispetto ad una zona nota alle cronache per lo sversamento dei rifiuti tossici. Una spiacevole scoperta, proprio alla vigilia dell'inaugurazione del caseificio, mette i due cugini davanti al bivio: trovano bidoni sospetti sotto il recinto delle bufale e devono decidere se portare avanti il proprio sogno di produzione biologica o denunciare tutto alle forze dell'ordine, infrangendo il proprio sogno e azzerando gli investimenti.