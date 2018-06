Fitness forever in concerto a Paestum

Il gruppo capitanato da Carlos Valderrama torna in tour presentando i brani dell'ultimo album album Tonight e dei precedenti Personal Train e Cosmos. Per la prima volta al Dum Dum Republic per un party al sole e sulla spiaggia per festeggiare il 2 giugno.

La band di Torre del Greco ricama sonorità sulle orme italo-disco tracciate da gente del calibro di Enzo Carella, l'ultimo Lucio Battisti, i misconosciuti Number One Ensemble, Le Streghe, Kano; fino ad arrivare alla dance neomelodica di Tonica & Dominante, i FF fanno un percorso musicale di riscoperta e riattualizzazione del patrimonio musicale Italiano cominciando da quello dei grandi compositori degli anni 60 (i vari Piero Umiliani, Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Piero Piccioni) immergendosi poi nelle atmosfere degli anni '70.