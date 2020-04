Fitweb, l'allenamento per bambini: tutto pronto per la lezione a distanza

Il movimento, in questi giorni particolari di isolamento forzato, è fondamentale per il corpo, per la mente e anche per lo spirito: aiuta i danzatori, gli sportivi, ma anche chi ricerca un momento per prendersi cura di sè. Massimiliano Sabato, docente di allenamento funzionale presso Acsi Salerno, ha creato Fit web - the fitness network, uno spazio di condivisione e di allenamenti a distanza, dedicati ad adulti e bambini.

I piccoli sportivi

L'allenamento per più piccoli è in programma in diretta facebook giovedì 2 aprile, dalle ore 17 alle 18, attraverso la pagina Fit web - the fitness network. "Lavoreremo giocando con elementi di ginnastica per migliorare la proporzione e la coordinazione motoria. Si raccomanda la presenza di uno dei genitori o di un adulto anche perché parteciperà attivamente alla lezione", annunciano gli organizzatori.

Il prossimo appuntamento

Venerdì 3 aprile, alle ore 10:30, lezione di stretching ed a seguire approfondimento sul tema. Gli organizzatori consigliano di preparare un tappetino e di arrivare ben idratati alla lezione a distanza.