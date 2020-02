Oasi fiume Alento: ingresso gratuito per le donne, l'8 marzo

L'oasi del fiume Alento, a Prignano Cilento, riapre l'8 marzo e in occasione della Festa della donna tutte le signore potranno accedere gratis alla struttura, concedendosi una giornata di relex e di spensieratezza. Sarà possibile usufruire della gratuità compilando un modulo di prenotazione on line che gli organizzatori hanno diffuso sulla pagina facebook dell'Oasi.

Farfalle tropicali

Per la prima volta all’Oasi Alento arriva anche il Museo vivente “Nel mondo delle farfalle”. Sarà possibile ammirare splendidi esemplari vivi di farfalle tropicali in una affascinante “Butterfly House”. Quest'ultimo evento è in programma ad aprile.