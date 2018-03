Flo Quartet e Daniele Sepe al Moroinjazz, il 23 marzo

Floriana Cangiano in arte Flo, una delle figure più importanti della nuova canzone d’autore al femminile, sarà la protagonista con il suo quartetto della nuova serata live del Jazz Club il Moro di Cava de' Tirreni, in programma venerdì 23 marzo alle ore 22.

La scheda

Vocalist graffiante, Flo sfoggia una personalità artistica non riconducibile alla facile etichetta di cantante pop. Con il suo ultimo album, "Il mese del Rosario", ha conquistato, nel 2016, due candidature alle Targhe Tenco come miglior “Album in assoluto dell’anno” e come “Canzone singola.

Il quartetto

Ad accompagnare Flo, con all’attivo diversi premi importanti tra cui la vittoria, per due volte consecutive, del Musicultura festival di Macerata e del premio Parodi, saranno il virtuoso delle percussioni Michele Maione, che alterna cassa, barbouka e tamburi, Marcello Giannini alla chitarra acustica ed elettrica, il violoncellista Marco Di Palo, controcanto strumentale e supporto ritmico da bassista puro.

L'ospite

Per l’appuntamento della rassegna MoroInJazz, che si avvale della direzione artistica Gaetano Lambiase, la talentuosa cantautrice napoletana avrà sul palcoscenico del locale del Borgo Scacciaventi un musicista d’eccezione: il sassofonista e compositore napoletano Daniele Sepe.