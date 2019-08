Foja, sunset live a Paestum per la band di Dario Sansone

I Foja, la nota folk-rock band partenopea, si esibirà a fine agosto al Dum Dum Republic di Paestum. Torna a suonare nella città degli scavi archeologici la band guidata dal frontman Dario Sansone (nella foto). Il regista e fumettista napoletano da oltre dieci anni è il leader del gruppo che ha all'attivo svariati album e centinaia di concerti e tra questi si annoverano anche quelli all'estero; infatti dopo un breve tour italiano a settembre ad ottobre realizzeranno una lunga tournée in Canada dove sono stati invitati per suonare in lungo e in largo per circa un mese.

Il tour italiano dei Foja parte da Paestum e farà una seconda tappa campana a Taurasi (Avellino) e successivamente li condurrà a condividere il palco col gruppo romano de Il Muro del Canto presso il Parco Tittoni di Desio (MB): le due band si ritrovano in occasione della rassegna Hello Folks World Session in una serata che si preannuncia ad alto tasso adrenalinico. I giorni successivi Dario Sansone & co. continueranno la tournée a Torino e Siena prima della partenza per il Canada.

Ma è il concerto in spiaggia a Paestum quello tanto atteso dai fans campani; infatti sarà un' anteprima - come in una sorta di rodaggio - della nuova scaletta pensata per i due intesi mesi di live che il gruppo partenopeo affronterà tra settembre ed ottobre 2019. La location scelta per l'occasione è un luogo magico, alle porte del Cilento, una casa per i Foja: il Dum Dum Republic; una spiaggia dove la musica è immancabile come il mare. L'evento si svolgerà il 31 agosto e si terrà al tramonto, infatti inizierà tassativamente alle ore 18:00, ma l'ingresso sarà possibile già dalle ore 15:00 per permettere al pubblico di farsi anche un tuffo prima di scatenarsi sotto palco.

In occasione di questi nuovi impegni dal vivo i Foja hanno pubblicato un nuovo brano con la collaborazione del cantautore e strumentista Shaun Ferguson, artista canadese che li accompagnerà in tour. Guarda il video del nuovo brano cantato in napoletano e francese: https://www.youtube.com/watch?v=4MjVLt5_aPM