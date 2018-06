Foja, Zulu, Almamegretta: tre giorni di musica e beneficenza al Festival della Solidarietà

Foja, Zulu, Gnut, Epo, Almamegretta Dub Box, Edipo's Band e Nicolò Carnesi: gli artisti e le band del panorama musicale indipendente italiano saranno ospiti della settima edizione di Braccia Aperte Festival della Solidarietà, evento ospitato ad Angri, nei Giardini di Villa Doria e via Murelle, da venerdì 8 a domenica 10 giugno. Ingresso gratuito, accesso ad una location nel cuore della città, che abbina il fascino dei giardini storici alle zone di aggregazione molto ampie.

Il programma

L'area bar, gli stand gastronomici e le casette espositive faranno da sfondo all'esibizione degli artisti: Foja-Zulu l'8 giugno, Gnut, Epo e Almamegretta il 9, Nicolò Carnesi-Edipo's Band domenica 10. Il festival della solidarietà rimanda già nel titolo ad una finalità benefica: saranno raccolti fondi per i progetti in Africa e in Italia dell'associazione Braccia Aperte. Eccoli: acquisto di letti e materassi e scolarizzazione per i bambini del quartiere di Gounghin a Ouagadougou; realizzazione di un pozzo nel villaggio di Kaibo, quartiere Tang Zougou, Burkina Faso; sostegno economico per i bambini del Centro Laila di Castel Volturno; acquisto materiale didattico per la Caritas di Angri.