Ciro Giustiniani, Angelo Di Gennaro e Villaperbene al Food Village di Salerno

Da giovedi 4 a domenica 7 ottobre, nel Sottopiazza della Concordia a Salerno arriva il Food Village. L’evento, patrocinato dal Comune di Salerno, si svolgerà in una delle piazze principali della città, dove sarà possibile ogni giorno dalle ore 17.00 alle 02.00 assaporare una varietà di cibi e pietanze alla riscoperta del gusto autentico e prelibato del cibo campano. Ingresso gratuito

Ospiti della manifestazione

Tutti i giorni sarà allestita un'area gonfiabili con trampolieri, maghi, mascotte e animazione per bambini. Giovedi 4 ottobre, Villa PerBene live e Francesco Cicchella da Made in Sud. Venerdi 5 ottobre, Contest Luma records e cabaret con Angelo Di Gennaro. Sabato 6 ottobre, Ciro Giustiniani da Made in Sud e Ciro Principe. Domenica 7 ottobre, Latin Festival con Chicca Event e live di Andrea Sannino.