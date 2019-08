"Jamo a la fera": formaggi e transumanza fino al Rifugio Cervati

Martedì 3 e mercoledì 4 agosto 2019 ritorna “JAMO A LA FERA”, un appuntamento suggestivo e affascinante per rievocare la traversata a piedi lungo le vie della transumanza del Cilento e gli scambi commerciali che, durante i cinque giorni della Fiera della Fracalogna, animavano queste terre accompagnati dal suono delle ciaramelle e degli organetti. La partenza da Piaggine consentirà ai turisti, agli amanti della montagna e del trekking di rivivere la traversata a piedi dal Monte Cervati a Cannalonga gustando dell’ottimo cibo, di cui il territorio è ricco e rinomato, accolti dal popolo cilentano.

Il programma

Martedì 3 settembre, alle ore 16, appuntamento a Piaggine presso la Fontana dei Caciocavalli. Incontro con i pastori e consegna delle pezze di formaggio da portare in fiera. Alle ore 19, arrivo al Rifugio Cervati in Località Chianolle del Comune di Piaggine. Cena, pernottamento e prima colazione. Mercoledì 4 settembre, partenza alle ore 6 dal dal Rifugio Cervati in direzione Cannalonga. Alle ore 12, pausa pranzo presso lo chalet Nicoletti in località Vesalo di Laurino e alle 17 arrivo a Cannalonga presso Caffè della Piazza con Aperitivo rurale. Alle ore 18.30, consegna dei formaggi e alle 19.30 apertura ufficiale della Fiera di Frecagnola. Alle ore 20, cena tradizionale presso la Barcca Cinque Lingue.

La presentazione

“Valorizzare le antiche tradizioni rurali – ha dichiarato il sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo – è l’obiettivo che ha stimolato questa iniziativa. La parte autentica della montagna è quella che vede in perfetta simbiosi l’uomo e l’ambiente circostante. Un legame lento e piacevole fatto di emozioni profonde e preziosi incontri con i popoli che abitano da secoli queste terre. Personalmente prenderò parte alla traversata e consegnerò alla comunità di Cannalonga i formaggi frutto del lavoro dei pastori di Piaggine, paese storicamente legato alle produzioni agropastorali". “Mettere in collegamento le aree interne con quelle prossime al mare – ha aggiunto il sindaco di Cannalonga Carmine Laurito - ripercorrendo lentamente le nostre montagne è, a tutti gli effetti, la proposta turistica del nostro territorio: monti e mare, natura ed enogastronomia, sport e musica. Siamo felici che il legame con la comunità di Piaggine possa rafforzarsi grazie a questo evento che accompagnerà l’apertura ufficiale della Fiera riempiendola di contenuti veri ed autentici.”