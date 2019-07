La fragolata di Acerno, trionfo del gusto: ecco il menù e il programma

Tutto pronto per la fragolata di Acerno, il 13 e 14 luglio. La fragolata, prodotto ottenuto con fragoline di bosco, succo di limone, zucchero e liquore strega, è da mezzo secolo un attrattore turistico per Acerno soprattutto nei periodo di caldo torrido. L'apertura degli stand è in programma sabato alle ore 17 con mascotte e giochi per bambini in Villa Comunale.

Il programma

Alle ore 18, musica itinerante con partenza dal convento di Sant'Antonio. Alle ore 20, artisti di strada in piazza Freda. Poi musica leggera dalle ore 22, fuochi d'artificio alle 24. Mini zoo presso il villaggio San Francesco. Gli stand apriranno alle ore 17. Di domenica, dopo l'apertura mattutina degli stand, gli artisti di strada e le escursioni, spazio alla musica e alla consegna (ore 21) del premio "Fragolata di Acerno". Spettacolo musicale Vient e terra alle ore 22 e cabaret con Antonio D'Ausilio alle 23. Concerto di musica popolare dalle ore 24.