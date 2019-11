Francesca Maresca al teatro Augusteo di Salerno per il Gran Galà della Solidarietà 2019

GRAN GALA' DELLA SOLIDARIETA' 2019

L'evento in programma il 3 Dicembre 2019 alle ore 19:00 al Teatro Augusteo di Salerno,vedrà riunirsie confrontarsi tutti coloro,ma non solo,che si dedicano al mondo del volontariato e della solidarietà.

Sarà anche l'occasione per ringraziarequanti,giorno dopo giorno,con impegno e sacrificio operano nel mondo delle Istituzioni per soddisfare i bisogni e le esigenze dei cittadini che vivono situazioni di disagio.

Nel corso della serta verrano conferiti i premi Cuore d'Oro e Gran Croce al Merito Sociale ericonoscimenti speciali.

Al termine del Galà si terrà un concerto della voce di Sorrento,la cantante internazionale Francesca Maresca

Presentano la serata Chiara Basile Fasolo e Franco Esposito



- Premi

- Cuore D'Oro

-

⚜️ RAFAEL ANDUJAR y VILCHES - Economista

-

⚜️ TONINO BOCCADAMO - Imprenditore

-

⚜️ Mons. PAOLO CARTOLARI - Docente Diritto Canonico

-

⚜️ CLAUDIA CONTE - Attrice e Scrittice

-

⚜️ ANTONIO DE IESU - Prefetto - Vice Capo Polizia di Stato

-

⚜️ GIUSEPPE DI BENEDETTO - Cardiochirurgo

-

⚜️ Gen. EMANUELE FRANCULLI -

Direttore regionale Vigili del Fuoco Basilicata

-

⚜️ ANTONIO GALDERISI - Parroco Chiesa Santa Maria a

Mare Salerno

-

⚜️ FILOMENA LAMBERTI - Testimonial Linea Rosa - Spazio

Donna

-

⚜️ MARCO LIMONCELLI - Presidente Banco Preziosi

Nazionale e Cooperfin

-

⚜️ FABRIZIO MECHI - Rettore - Presidente Accademia

Internazionale Mauriziana

-

⚜️ THOMAS MOLENDINI - Presidente INFC HOLDING LTD

-

⚜️ LUIGI MORETTI - Arcivescovo Emerito Salerno

-

⚜️ VINCENZA PALMIERI - Presidente Istituto Nazionale

Pedagogia Familiare

-

⚜️ RITA ROMANO - Direttrice Casa Circondariale Salerno

-

⚜️ ISIDE RUSSO - Presidente Corte di Appello Salerno

-

⚜️ FRANCESCO SOLIMENE - Cardiologo

-

⚜️ GIOVANNA SOLIMENE - Imprenditrice

-

⚜️ DOMENICO VERRENGIA - Centri Medici Verrengia

Salerno

-

Gran Croce D'Oro

-

⚜️ MATTEO CASALE - Presidente Emerito Corte di Appello Salerno

-

⚜️ Alla memoria LUCIA CASTANIERE - Antropologa

-

⚜️ S.A.R. THORBJORN PATERNO' CASTELLO

-

⚜️ Gen. LUCIANO GAROFANO - gia Comandante RIS

Parma

-

⚜️ GERARDA MARIA PANTALONE - Prefetto di Roma

-

⚜️ AURELIO TOMMASETTI - Rettore Emerito Università degli Studi Salerno