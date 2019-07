Francesco Apolloni torna al Giffoni Film Festival: sarà ospite di una "masterclass"

Dopo essere stato premiato al festival di Giffoni sia come regista con la sua opera prima Fate come noi, che come attore con Ovunque tu sarai, Francesco Apolloni torna a Giffoni il 26 luglio per una Master Class che sarà l’occasione per parlare ai ragazzi del suo ultimo romanzo “Perso a Los Angeles” e di presentare la start-up StarTalenti, il primo video corso in Italia rivolto a tutti i ragazzi/e che vogliono recitare, scrivere, dirigere e produrre, e muovere i primi passi verso la realizzazione del proprio sogno. Sarà accompagnato dal suo cagnolino Sancho Panza (che ha recitato con lui in Roam Rome Mein una produzione di Bollywood, di prossima uscita) e dal giovane attore-imprenditore Daniel Bondì con cui ha fondato la StarTalenti.

PROGETTO STARTALENTI

E’ ufficialmente il primo video - corso in Italia con decine di ore di video che guideranno l’artista, passo passo al raggiungimento del proprio obiettivo. Sarà un punto di riferimento per chiunque voglia intraprendere la carriera cinematografica, dalla recitazione alla regia fino alla scrittura. Decine di ore di lezione divise in settimane, presentate dal nostro master- coach e supportate dalle più importati personalità dei differenti settori dello show-businnes. Ogni settimana verranno aggiunti moduli ed ore di lezione in relazione ai bisogni degli studenti. Sessioni settimanali di Q&A live, cioè una sessione di un’ora e mezza online con gli studenti per analizzare l’andamento e guidarli verso la direzione corretta riguardo esercizi, studi, da fare offline, corsi da seguire, feed back riguardo gli esercizi, assistenza a vita durante la carriera. Ogni modulo contiene esercizi creati ad hoc per attori, scrittori e registi. Entrare nel mondo startalenti significa far parte di una community di giovani talentuosi artisti, un gruppo di persone con un obiettivo comune, una famiglia dove potersi confrontare, dove farsi consigliare, dove crescere insieme così da raggiungere gli obiettivi prefissati.

ROMANZO PERSO A LOS ANGELES

Perso a Los Angeles è un viaggio straordinario alla ricerca di sé stessi, un romanzo di formazione che ha come obiettivo ultimo la conquista della felicità. In copertina Perso a Los Angeles l’opera realizzata appositamente dall’artista Dicò. L’opera verrà battuta all’asta e i proventi della stessa e quelli dell’autore saranno devoluti in beneficenza all’ospedale pediatrico Bambin Gesù e Save the Children.

BIOGRAFIA FRANCESCO APOLLONI

Francesco Apolloni è nato e vive a Roma. Regista, scrittore, attore, giornalista e produttore. Ha frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, Silvio d’Amico. Ha scritto e diretto numerose commedie per il teatro, scritto e pubblicato romanzi, realizzato documentari, cortometraggi e film come “La verità vi prego sull’amore” e “Fate come noi”. Molti dei suoi lavori hanno partecipato a festival, ottenendo numerosi riconoscimenti sia da parte del pubblico che dalla critica. E’ stato il coprotagonista di film di successo come “Scusa ma ti chiamo amore”, “Scusa ma ti voglio sposare” accanto a Raoul Bova. Recentemente è apparso sul grande schermo come attore protagonista e sceneggiatore nei film “Ovunque tu sarai” di Roberto Capucci con Ricky Memphis, Francesco Montanari e Primo Reggiani e in “Malati di sesso” di Claudio Cicconetti con Gaia Amaral e Fabio Troiano. Ha recitato come coprotagonista in “Nel bagno delle donne” accanto alla star del web Luca Vecchi, e in Roam Rome Mein accanto alla star indiana Nawazuddin Siddiqui.

E’ in preparazione il suo film “Addio al nubilato”.

È stato editorialista del Messaggero e il Sole 24 ore.

È Direttore Artistico del Terminillo Film Festival.

BIOGRAFIA DANIEL BONDI

Daniel Bondí è nato e vive a Roma. Sceneggiatore, attore, imprenditore. Inizia a studiare all’età di 13 anni formandosi prima a Roma poi a Parigi ed infine a Los Angeles. Con la compagnia Bambini cattivi lavora per Sky (comedy central) insieme a Paola Minaccioni e Paolo Hendel. Continua i suoi studi partecipando a vari Master sulle diverse tecniche di recitazione (Strasberg, Stanislavsky, Meisner). Negli anni recita in diverse fiction Mediaset e Rai “Come fai sbagli” “Sirene” “Task force 45”. Nel 2016 presenta in occasione del Festival Internazionale del cinema di Venezia la sua opera prima da regista e produttore recitando insieme a Max Tortora nel cortometraggio “Conosce Qualcuno?”. Nel 2017 torna al festival di Venezia, questa volta come sceneggiatore ed attore di “Bad news” un cortometraggio che è stato successivamente distribuito nelle sale cinematografiche americane nell’ottobre del 2017. Recita in diverse pellicole per il cinema a fianco di Carlo Buccirosso, Vincenzo Salemme, Max Tortora, Ricky Memphis, Raoul Bova.

Daniel Bondì è anche imprenditore e dopo aver gestito per anni boutique di moda a Roma ha deciso di formarsi tramite diversi master in gestione di impresa, marketing ed online business. Diplomatosi a Startup studio nel 2018, fonda dopo poco la sua prima azienda.