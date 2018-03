"Istinto e creatività: Francesco Jovane fotoreporter" in mostra il 10 marzo

"Istinto e creatività: Francesco Jovane, fotoreporter" è il titolo della giornata di studio e dibattito in programma il 10 marzo a Sarno, dedicata alla presentazione dell’archivio fotografico. L’evento, organizzato e promosso dall’associazione culturale IL DIDRAMMO /MuDiF (Museo didattico della fotografia), in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sarno, rientra nell’ambito delle attività relative al progetto Archivio Aperto al Museo, per la valorizzazione dei fondi fotografici dell’Archivio Storico del MuDiF.

Obiettivo

Lo scopo è presentare i beni di particolare valore conservati nell’archivio del Museo e sensibilizzare gli utenti all’ ”adozione” di un progetto di recupero di un fondo fotografico. Riflettori puntati sulla vastissima produzione del fotoreporter di Nocera Inferiore per sensibilizzare enti pubblici e privati a sostenere il lavoro di messa in sicurezza, restauro, catalogazione e digitalizzazione dell’archivio. Appuntamento fissato alle ore 9. 30 a Villa Lanzara-del Balzo di Sarno dove addetti ai lavori, giornalisti, scrittori, amici e familiari di Jovane presenteranno il corpus fotografico, unico per capillarità e varietà, di Jovane e ricostruiranno, attraverso il racconto di ricordi ed esperienze condivise, una delle personalità più interessanti ed eclettiche del fotogiornalismo campano e nazionale.

Il programma

La giornata di studio, dopo i saluti istituzionali, comincerà con la visione di un breve filmato attraverso il quale saranno presentati l’archivio, la sua consistenza, lo stato di conservazione dei materiali, il progetto di recupero, ma anche testimonianze di personaggi di spessore del mondo del giornalismo nazionale. I lavori saranno introdotti da Vincenzo Petrosino, presidente dell’associazione culturale IL DIDRAMMO, che lascerà poi spazio ai saluti del sindaco del Comune di Sarno e presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Canfora, del primo cittadino di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, di Enzo Salerno, assessore alla Cultura del Comune di Sarno e dei figli di Francesco Jovane, Stefania, Massimo e Alessandro. La parola passerà poi a Rosario Petrosino, direttore del MuDiF, che presenterà "L’archivio fotografico di Jovane: stato di fatto e progetto di recupero". La giornata proseguirà con la tavola rotonda moderata dal condirettore de Il Quotidiano del Sud, Roberto Marino, cui prenderanno parte Pino Aprile, giornalista e scrittore, Piero Marrazzo, giornalista, corrispondente Rai dal Medioriente, Paolo Occhipinti, giornalista, già direttore del settimanale Oggi, e Maria Antonella Fusco, direttrice dell’Istituto Centrale per la Grafica del MiBACT. I lavori termineranno con l’intervento di Valerio Di Stasio, avvocato, revisore contabile e senior partner dello studio legale Di Stasio, che illustrerà un interessante argomento: "Le sponsorizzazioni quale sostegno al recupero del patrimonio fotografico nazionale".

Gallery