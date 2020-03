Frank Matano e Francesco Arienzo al Teatro Diana di Nocera Inferiore

Sabato 16 maggio alle ore 21, al teatro comunale Diana di Nocera Inferiore, andrà in scena “Franci, uno spettacolo forse molto divertente”. Lo show teatrale avrà come protagonisti Frank Matano e Francesco Arienzo. Dalle numerose richieste sui social senza ancora aver ufficializzato le prevendite, si prevede un sold-out in pochi giorni.

La presentazione

“Avere avuto questo successo già sui social ma soprattutto portare questo spettacolo a Nocera Inferiore è per noi una grande soddisfazione,” hanno dichiarato Gaetano Berardinelli, Ceo del gruppo Berardinelli & Co., e il responsabile eventi, Antonio Roberto. Si tratta di un evento comico e culturale. Franci è, infatti, una miscela esplosiva a base di sketch inediti, racconti personali, monologhi esilaranti, e dialoghi surreali con il pubblico. Frank Matano e Francesco Arienzo si conoscono sul palco del programma tv Italia’s Got Talent: uno è giudice, l’altro è concorrente. Frank “buzza” Francesco direttamente alla finale, colpito dalla sua comicità spontanea e raffinata. Quando le telecamere si spengono, nasce una grande amicizia e un sodalizio artistico basato sulla passione comune per una comicità fuori dagli schemi.

Info utili



Le prevendite dei biglietti sono disponibili presso tutti i rivenditori autorizzati oppure on line su ticketone.it e go2.it. Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero dedicato 3897634170 o scrivere a info@berrdinelliandco.it.