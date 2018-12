A Fratte ritorna Miseria e Nobiltà, Peppiniello in platea

Due notizie in una: a Fratte è in programma la proiezione del film Miseria e Nobiltà e in platea ci sarà Peppiniello ormai adulto, da bambino storica spalla del grande Totò, durante le scene che hanno incantato grandi e piccini.

Il programma e la curiosità

Il film sarà proposto il 21 dicembre alle ore 21 nell'oratorio della chiesa di Fratte. Peppiniello, al secolo Franco Melidoni, sarà l'ospite speciale. Il film è del 1954 e sui social già si scatena il dibattito. Ruota intorno ad una curiosa domanda. Gli appassionati dei film di Totò si chiedono quanti anni abbia Vincenzo mi è padre a me...