I pastori con i volti della gente di Fratte: ecco il presepe "dottrinario"

A Fratte è possibile visitare "il presepe dottrinario", realizzato dall'artista Giuseppe Pappacoda. Quest'anno c'è una novità multimediale ideata da Michele Mele. E' possibile visitarlo in occasione delle tombolate parrocchiali in programma l'1 gennaio e 6 gennaio presso l'oratorio Beato Padre Cesare de Bus, nella chiesa Sacra Famiglia oppure dopo la messa domenicale delle ore 10.30. I premi delle tombolate sono stati offerti dai commercianti di Fratte e di altri quartieri. Il ricavato sarà utilizzato per le opere della parrocchia. Il Presepe è stato ideato ricordando la figura del Beato Padre Cesare de Bus, fondatore della congregazione dei Padri Dottrinari e richiama il suo carisma basato sulla catechesi. Infatti nel presepe sono visibili scene tratte dal Vangelo. L'artista ha pensato di dare ad ogni pastore il volto conosciuto di abitanti del quartiere e degli stessi sacerdoti, utilizzando la tecnica 3D.

La novità

Quest'anno c'è una novità multimediale ideata da Michele Mele, che ha pensato ai codici QR. Chi è a casa e non può visitarlo, avrà a disposizione il sito web http://presepedottrinario.info/ e potrà accedere a tutto il percorso presepiale. Chi avesse intenzione di visitarlo dal vivo, potrà recarsi a Fratte e utilizzando la connessione WiFi offerta gratuitamente potrà scannerizzare i codici QR che troverà nel percorso. I codici aiuteranno a comprendere le scene evangeliche che sono state rappresentate.