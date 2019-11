Prima al museo, poi a tavola: frittata di pasta con i limoni slow food

Prima al museo e poi a tavola, presso Botteghelle 65, per degustare gratuitamente la frittata di pasta con i limoni della Costiera Amalfitana, presidio Slow Food. L'iniziativa, che abbina cultura e cibo, sviluppo sostenibile e lotta allo spreco, è in programma sabato 30 novembre e si chiama "Saturday for future".



Obiettivi

Attraverso l'evento, organizzato da "Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana" e "Museo Roberto Papi" (Fondazione Scuola Medica Salernitana e Cooperativa Galahad), durante le visite del giorno, si affronteranno i temi dello sviluppo sostenibile, della lotta agli sprechi alimentari e del consumo sostenibile. Sono i primi musei in Italia ad aderire a questa iniziativa.



La degustazione



Al termine della visita, presso Botteghelle65, un ristorante specializzato nello storytelling degli alimenti del territorio, i visitatori potranno avere un assaggio di un piatto 100% antispreco e a km0: la frittata di pasta con i limoni Slow Food della Costiera Amalfitana. La degustazione, possibile sia a pranzo che a cena, verrà servita previa esibizione del biglietto d'ingresso al Museo Virtuale e al Museo Papi.

Info utili

Ora di apertura: sabato 30 novembre: "Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana" (ore 17- 20) e "Museo Roberto Papi" (ore 10-12 e 16.30 - 18.30).