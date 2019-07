Il ritorno del western: sceriffi, indiani e cowboy a Cava de' Tirreni

Il 13 luglio, nella frazione Sant'Anna di Cava de' Tirreni, le associazioni del territorio organizzano una serata country con vestiti a tema, panini con la salsiccia, musica e tanto divertimento.

Il programma

Alle ore 17, laboratorio e trucca bambini a tema western, alle 18 giochi per bambini e alle 19 per gli adulti. Due esibizioni e spettacoli di animazione alle ore 20 e 21. Durante la serata, sarà possibile effettuare giri a cavallo per grandi e piccini.