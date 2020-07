Sapori e benessere: "Fruit & Salad" riparte dalla provincia di Salerno

Parte lunedì 13 luglio 2020 alle ore 10.00 dal Lido “Venere” di Capaccio Paestum la decima edizione di Fruit & Salad on the Beach, la più importante campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura sulle spiagge italiane, promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, AOA, Asso Fruit Italia, Agritalia e Terra Orti.

Il programma

La giornata inaugurale prevede la presentazione del programma, alla presenza dei promotori e dei rappresentanti delle istituzioni, con menzione degli importanti risultati raggiunti negli anni precedenti e dei nuovi obiettivi di questa edizione. Al termine della presentazione sarà dato il via alla prima tappa con la distribuzione delle magliette e dei cappellini ufficiali l'avvio delle attività, che prevedono momenti di animazione per stimolare il movimento fisico dei bagnanti, approfondimenti tematici durante i quali nutrizionisti specializzati parlano delle proprietà nutrizionali di frutta e verdura fornendo nozioni di cultura dell'alimentazione, giochi a quiz sui temi della buona alimentazione che coinvolgono i partecipanti grazie a moderne pulsantiere wireless e ad uno schermo in cui saranno visualizzate le domande alle quali rispondere per vincere simpatici gadget. La giornata si concluderà con una degustazione di frutta e verdura per tutti i bagnanti dello stabilimento balneare ospitante, offerta dalle organizzazioni di produttori aderenti al progetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le altre tappe

Il calendario delle tappe proseguirà martedì 14 luglio al Lido Poseidonia Beach Club Marina di Ascea, mercoledì 15 luglio al Villaggio Camping Nessuno Marina di Camerota, giovedì 16 luglio al Villaggio dei Pini Capaccio Paestum, venerdì 17 luglio al Lido La Vela Cellole in provincia di Caserta.