Mercoledì 25 luglio, Fruit&Salad on the Beach fa tappa a Pollica

Si terrà mercoledì 25 luglio sulla spiaggia di Palazzo Vinciprova presso il Museo del mare di Pollica, luogo di origine della Dieta Mediterranea, la quinta delle 10 tappe Campane della 8° edizione di Fruit&Salad on the beach, la più importante campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura sulle spiagge.

Le prime tappe

Grande entusiasmo e divertimento l’hanno fatta da padrone nelle prime 4 tappe, svoltesi in Campania, precisamente il 16 luglio al lido “Conchiglia” di Capaccio-Paestum, il 19 luglio al lido “Gelsomino” di Torre del Greco, il 23 luglio al lido “B38” di Eboli e il 24 Luglio al 'Miramare di Battipaglia. La campagna è promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, AOA, Assodaunia, Asso Fruit Italia, Agritalia, La Deliziosa e Terra Orti.

Il programma

A partire dalle ore 10, i piccoli bagnanti riceveranno i gadget ufficiali e saranno coinvolti in giochi atletici e attività di divulgazione con consigli di esperti, apprendendo, sin da piccoli, le nozioni fondamentali per seguire un’alimentazione e uno stile di vita sano ed equilibrato, di cui faccia parte tanta attività fisica. Al termine, distribuzione di frutta e verdura fresca a tutti i bagnanti della struttura ospitante. Fruit&Salad On The Beach proseguirà giovedì 26 luglio al lido dell’Hotel Cerere di Paestum, venerdì 27 luglio all’ “Olimpia Cilento Resort” di Ascea, domenica 29 luglio al lido “Samoa” di Battipaglia, martedì 31 luglio al lido “La Vela” di Baia Domizia.