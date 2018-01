"U fuoc r' Sant'Antuon": artisti di strada, falò e laboratori per bambini, il 20 gennaio

Falò, artisti di strada, laboratori per bambini, buon cibo: tutto pronto ad Altavilla Silentina per Hocus Focus "U fuoc r' S.Antuon". L'evento, giunto alla seconda edizione, si svolgerà sabato 20 gennaio dalle ore 16 in Piazza Umberto I.

Il programma

Folklore, arte e colori animeranno le strade cittadine con lo spettacolo della Murga Los Espantapajaros. Dalle ore 17.30, spazio al laboratorio per bambini dedicato alle maschere e curato da Argonauta. Alle ore 18.30, in scena gli artisti di strada con spettacoli di fuoco, giocolieri e trampolieri. Il grande falò sarà acceso alle ore 19.30. Sarà la "miccia" per l'esplosione di note: musica live dalle ore 21 con Fede N Marlen e, dalle ore 22.30, con Andrea Tartaglia.