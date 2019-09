Futani ospita Balconica: ecco il programma della kermesse

E' tutto pronto per Balconica: un paese in festival, la musica dai balconi alla piazza, in programma il 5 ottobre. In preparazione dell'evento, sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, presso la sede dell’associazione di Futani, si svolgerà il laboratorio di scenografia per l’allestimento.

La presentazione

"Crediamo che le relazioni con il territorio, la comunità e l’ambiente di appartenenza siano fondamentali per comprendere gli spazi in cui agire e creare dei rapporti con il pubblico. In particolare, la specificità dei luoghi può incidere notevolmente sulla progettazione scenografica e riorganizzazione degli spazi", dicono gli organizzatori. Il laboratorio sarà realizzato secondo una metodologia partecipata che coinvolgerà attivamente tutti attraverso il lavoro individuale e di gruppo, sia nella fase progettuale, sia nella costruzione pratica delle opere e degli interventi. Ogni partecipante, o gruppo, si cimenterà nella progettazione di spazi e nella ideazione d’interventi, mettendo in gioco le proprie capacità progettuali e creative. Il laboratorio è rivolto a bambini, ragazzi, mamme, nonni, artisti, artigiani, scenografi e a tutte quelle persone che, pur non avendo una competenza specifica, vogliono esprimere la propria creatività.