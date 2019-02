Imitazioni, risate, satira da Berlusconi a Costanzo: Gabriele Marconi al Teatro Ridotto

Vespa, Lubrano, Enzo Tortora, Berlusconi, Maurizio Costanzo, Benigni, gli altri politici, la satira: i mille volti della quotidianità e i mille modi di denunciare con il sorriso troveranno spazio sabato 23 (ore 21.15) e domenica 24 febbraio (ore 19) al Teatro Ridotto di Salerno. In scena “Uno, qualcuno, cento voci”, lo spettacolo di Gabriele Marconi. Costo del biglietto 12 euro.

La scheda

Noto al pubblico televisivo soprattutto come imitatore, l'attore sarà protagonista nel weekend di Che Comico. Utilizza i suoi personaggi per fare satira politica e di costume. E' conosciuto in Italia come cabarettista, presentatore, cantante. E' intetrvenuto come imitatore ne “Gli Sgommati”, un programma satirico su Sky1. E' stato il protagonista del musical “Tutto questo… danzando”.

Sconto

