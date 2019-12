Collettiva d'arte natalizia: taglio del nastro in Galleria

Dopo il rinvio per le avverse condizioni meteo, venerdì 27 dicembre, alle ore 18, negli spazi della galleria Alfonso Grassi, in via Porta Elina (adiacente Piazza Portanova) a Salerno, sarò inaugurata la collettiva d’arte natalizia “Natale in Accademia e Luci d’Artista in città”