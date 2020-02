Geko festival: arrampicata, trekking e bike ad Atena Lucana

Alla sua quarta edizione, torna anche quest'anno il Geko Festival ad Atena Lucana, nel Vallo di Diano. L'evento, in programma il 21 e 22 marzo, è dedicato all'arrampicata, allo yoga, al trekking, alle escursioni in bici, all'allenamento a corpo libero.

Il programma

Tante le attività pensate per le famiglie: laboratori per i bimbi, giochi e letture con le volontarie dell'associazione "Nati per leggere". Il momento clou del festival è una gara tra climber, che si sfideranno sulle pareti di roccia della splendida falesia di Atena Lucana, la "Rupe Rossa". Chi non ha mai arrampicato, potrà provare a muovere i suoi primi passi in verticale grazie ai volontari del CAI.