Il genero, la suocera e tante risate: spettacolo ad Angri, il 24 febbraio

Genero e suocera in eterna contrapposizione: la quotidianità diventa comicità, il 24 febbraio, al Piccolo Teatro della Pinacoteca del Castello Doria di Angri. La compagnia teatrale "La Quercia" di Pellezzano annuncia risate assicurate: alle ore 20, porterà in scena "Caro genero, cara suocera", commedia in due atti che si sviluppa intorno ad equivoci paradossali.