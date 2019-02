Teatro XS: "A Vigevano si spacca", omaggio a Rino Gaetano

Domenica 3 marzo, alle ore 19, a salire sul palco del teatro Genovesi di Salerno, nell’ambito dell’undicesima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, sarà la compagnia Colpo di Maschera di Fasano che ha scelto di concorrere con lo spettacolo “A Vigevano si spacca! - storia a tratti musicale di chi canta Rino Gaetano” di Mimmo Capozzi.

La trama

“A Vigevano si spacca” è uno spettacolo teatrale originale nato dall’incontro tra i “Ricover”, un vero gruppo musicale, e Mimmo Capozzi, regista e autore teatrale, con la finalità di raccontare una storia - quella di quattro musicisti con le loro personali ambizioni, alle prese con la scaletta e con le prove all’interno di un garage, per la preparazione di un importante concerto - e le canzoni di Rino Gaetano. Ne scaturisce un intreccio teatrale e musicale tra quotidianità, l’amicizia dei protagonisti e i testi senza tempo dell’autore calabrese, prematuramente scomparso il 2 giugno 1981, ancora capaci di raccontare e trasmettere uno spaccato dell’Italia, che fu e che è restata, dal secondo dopoguerra ad oggi.

La storia

“A Vigevano si spacca” è stato rappresentato in prima nazionale il 3 e 4 novembre 2017 al Teatro Kennedy di Fasano, raccogliendo critiche esaltanti ed entusiasmanti, in particolare per il merito di aver offerto insieme a 90 minuti di intrattenimento, numerosi spunti di approfondimento e di riflessione sui testi, gli argomenti e le tensioni politiche e storiche decodificate nelle canzoni di Rino Gaetano. Quest’ultimo bollato come autore “non sense” dai propri contemporanei e destinato ad essere costantemente riscoperto, analizzato e mai banalizzato dalle generazioni di oggi su cui il cantautore aveva già “profetizzato” qualche anno prima di morire. Il Festival è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, diretta da Enzo Tota, con il patrocinio dell'Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Genovesi – Da Vinci”, guidato dal dirigente Nicola Annunziata, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana – Fondazione Carisal, delle Soroptimist Club Sezione Salerno, della U.I.L.T. Campania.