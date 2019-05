Poesia e musica: Giancarlo Giannini sarà ospite di "Luogo dell'incanto"

Sarà il pluripremiato attore Giancarlo Giannini a chiudere il sipario in grande stile sulla rassegna “Castellabate il luogo dell’incanto”, organizzata dall’assessorato comunale al turismo e alla cultura e cofinanziata con fondi POC della Regione Campania. Sabato 1° giugno alle ore 21 in Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, Giancarlo Giannini si esibirà nello spettacolo “Le parole note”, incentrato su una serie di brani e poesie sul tema dell’amore.

Il programma

Si tratta di uno spettacolo che coniuga poesia e musica: Giancarlo Giannini sarà infatti accompagnato dal “Marco Zurzolo quartet”, formato da Marco Zurzolo al sassofono, Carlo Fimiani alla chitarra, Aldo Perris al contrabbasso e Marco Gagliano alla batteria. Autori come Neruda, Garcia Lorca, Marquez, Shakespeare, verranno declamati con l’inimitabile voce calda e penetrante di Giannini che condurrà gli spettatori in atmosfere sublimi, nostalgiche, appassionate e in un viaggio letterario dal Duecento fino ai giorni nostri. Ingresso libero.

La presentazione

Luisa Maiuri, assessore al turismo e alla cultura, dichiara: "Gli appuntamenti organizzati nell’ambito di Castellabate il luogo dell’incanto sono stati un crescendo di emozioni con serate di musica e di teatro che hanno reso il nostro borgo centro culturale di riferimento anche nel periodo invernale e primaverile. Concludere la rassegna con la prestigiosa presenza dell’attore Giancarlo Giannini che, nel corso della sua lunga ed intensa carriera internazionale, ha vinto ambiti riconoscimento quali David di Donatello, Nastro d'argento, Globo d'oro è un ottimo modo anche per anticipare una stagione di eventi estivi di grande richiamo".