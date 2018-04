Gianna Nannini al Palasele di Eboli: il 19 aprile concerto "Fenomenale"

Tutto pronto per il concerto di Gianna Nannini al Palasele di Eboli. Giovedì 19 aprile, alle ore 21, luci, suoni e colori caratterizzeranno la tappa campana della rocker senese.

Il programma

Lo show sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il diciottesimo album di inediti di Gianna Nannini “AMORE GIGANTE” che, dopo il successo di “Hitalia” e “Hitstory”, la riporta alla sua dimensione di unica cantautrice rock italiana famosa in tutta Europa. Cinque colori diversi ed esclusivi di copertina per un disco gigante che esce in cd semplice e in versione deluxe con un secondo cd contenente il live “Sotto la pioggia". Sarà disponibile anche in vinile nella versione classica oltre ad una declinazione “picture", in edizione limitata e numerata. Le quindici nuove canzoni di ‘Amore gigante’ sono il viaggio più rock negli stati d’animo, un’autentica esplorazione emotiva con l’inconfondibile marchio Nannini. Da “Fenomenale”, il primo singolo accompagnato dal video firmato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo per YouNuts! fino a “L’ultimo latin lover” passando per la coinvolgente “Piccoli particolari”, il suo Amore gigante è potente ed essenziale.

La band

La cantante toscana si esibirà con una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.