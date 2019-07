Cinema, Giffoni 2019 alza il sipario al Museo di Paestum

"E' mezzo secolo di Giffoni": la data e la ricorrenza sono subito ricordate da Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival (19-27 luglio) accompagnato nel tour da Gabriel Zuchtriegel, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Paestum.

I numeri

"Ci aspettiamo 300mila persone, 6200 giurati, 4 masterclass, oltre 250 testimonial, 100 eventi speciali, 10 anteprime, 120 spettacoli per famiglie, 18 concerti dalle ore 22 in poi, 40 incontri internazionali, altri 40 per il settore innovazione", ha illustrato Gubitosi.

Il messaggio

"Che giornata, ragazzi. E' una non conferenza stampa. Appena entriamo nel museo, c'è scritto "questo non è un museo e Giffoni non è un festival. Ci sono cose uguali e contrarie - ancora Gubitosi - Sarà un percorso bellissimo, affascinante, perché Giffoni non va comunicato ma vissuto, Giffoni è una storia, un'esperienza".