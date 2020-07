Giffoni Film Festival: al via le celebrazioni per i 50 anni

In una forma sobria per i tempi difficili che stiamo vivendo, inizierà giovedì 16 luglio alle 10 il lungo percorso di celebrazioni dedicate a #Giffoni50. Il programma originario prevedeva una serie di attività a partire da febbraio, ma l’emergenza sanitaria ha costretto tutti a rimodulare gli impegni presi. Giffoni non si è mai tirato indietro, né ha mai pensato di abbandonare i milioni di ragazzi che con ansia attendevano di vivere un'esperienza straordinaria, fatta di incontri e confronti con coetanei di 54 nazioni, talenti, rappresentanti delle istituzioni, premi Oscar e Nobel, oltre che di anteprime e delle migliori produzioni cinematografiche al mondo. Ancora una volta Giffoni fa scuola, rimodulando con una nuova geometria creativa e organizzativa tutti i suoi eventi, uscendo dagli schemi e dalle “gabbie” temporali, distribuendo in un intero anno gli eventi e gli appuntamenti dedicati a milioni di ragazzi e posticipando al 2021 le 50 tappe in Italia e le 25 all’estero.

Le celebrazioni

Si concluderanno il 31 luglio 2021 e prevedono numerose iniziative in molte università italiane, negli istituti di cultura esteri, nelle numerose città che da sempre sono vicine a Giffoni. Il lungo percorso servirà anche a ricordare e ringraziare le tante persone che hanno contribuito, tassello dopo tassello, allo sviluppo e alla crescita dell’idea che da una comunità locale ha raggiunto una dimensione internazionale. Giovedì 16 luglio si riparte con una tra le più belle storie italiane, made in Campania nell’Europa creativa, pronti a raccontare mezzo secolo di storia, valori e successi. Nel più assoluto rispetto delle normative sanitarie, 100 ragazzi saranno a Giffoni in rappresentanza di milioni di juror italiani e stranieri. Con loro Autorità provinciali, i sindaci dei Picentini e degli altri Comuni con i quali Giffoni Opportunity ha, negli anni, stabilito proficui rapporti di amicizia e di collaborazione. Dopo i saluti del sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, del presidente dell’Ente autonomo Giffoni Experience Pietro Rinaldi, il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity Claudio Gubitosi traccerà brevemente le tante stagioni del festival che è legato, indissolubilmente, alla sua vita. In questa occasione verrà presentato un video che, in circa venti minuti, percorrerà le tappe principali di questi 50 anni, con un focus sulle testimonianze dei giurati e dei tanti ospiti e talenti italiani e internazionali. Presenti in Sala Truffaut anche alcuni juror che, dagli anni Settanta ad oggi, hanno contribuito a rendere unico questo evento. Presenzierà la Sottosegretaria al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con delega al Cinema, Anna Laura Orrico.

La mostra e gli altri appuntamenti

Sarà possibile visitare una affascinante mostra, ospitata in una delle sale espositive della Multimedia Valley: in vetrina documenti storici, a partire dal 1973, come il primo programma scritto su due fogli, la lunga e complessa produzione editoriale che testimonia le numerose attività promosse, sia in Italia che all'estero, la storica lettera del regista francese Francois Truffaut, la corrispondenza con il presidente Gorbačëv, insieme ad alcuni “reperti”. Tra questi, il proiettore di Michelangelo Antonioni e quello che il presidente Giulio Andreotti donò a Giffoni, ricevuto dall’ambasciatore americano alla prima mondiale di Quo Vadis. Saranno anche visibili alcuni disegni originali del premio Oscar Carlo Rambaldi. Nel pomeriggio, a partire dalle 18, il mondo del cinema riparte da Giffoni con Pixar Animation Studios che offrirà ai juror la possibilità di vedere in anteprima ONWARD – OLTRE LA MAGIA. Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, la squadra creativa che ha realizzato Monsters University, Onward – Oltre la Magia include tra le voci italiane Sabrina Ferilli (Laurel Lightfoot), Fabio Volo (Wilden Lightfoot), Raul Cremona (apprendista stregone), David Parenzo (cameriere) e Favij (spiritello). Quest’ultimo, in occasione dell’anteprima, sarà ospite a Giffoni per presentare il film ai ragazzi. Uno special screening per sognare, tornare a emozionarsi in sala, con il grande schermo pronto ad illuminare i volti e le speranze di centinaia di giurati. Un titolo che farà battere i cuori attraverso la forza rigenerante del cinema che, oggi più che mai, saprà regalare ai giovani una ritrovata socialità. Dopo questo incontro, appuntamento ad agosto per le prime due tranche del festival in programma dal 18 al 22 e dal 25 al 29 e riservate ai Generator +13, +16, +18 e ai giovani delle masterclass.