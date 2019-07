Giffoni, l'annuncio di Evan Peters: "Basta con serie TV, sarò musicista per diletto"

L'annuncio arriva in coda alla conferenza, in mezzo ai sorrisi, alle battute, alle traduzioni simultanee: "Basta con la serie TV, sarò musicista per divertimento". Evan Peters, attore, volto noto della serie tv "Pose", ufficializza il proprio disimpegno durante il Giffoni Film Festival "Non so se la parola rinuncia è quella giusta. Vi dico, però che non sarò nella nuova serie TV. Voglio una pausa, voglio rilassarmi - aggiunge - Sarò spettatore e la guarderò in tv. Sarò musicista per divertimento, solo per divertimento. Mi rilassa moltissimo suonare e non la farò da professionista. Se dovesse accadere, passerebbe il divertimento".

Sogni realizzati e progetti

"Il personaggio che vorrei interpretare è legato a una storia d'amore, una bella storia affascinante, coinvolgente che vada diritto al cuore, non frivola ma profonda". A 15 anni, Peters (ora 32enne) si trasferì a Los Angeles con sua madre per realizzare il sogno di una carriera nel cinema e nello spettacolo. Il suo primo ruolo cinematografico risale a "Clipping Adam" del 2004. Nel 2010, ecco il film "Kick-Ass". Nel 2011, "American Horror Story: Tate Langdon" per l'interpretazione di un personaggio controverso, cioè un adolescente in cura per manie psicopatiche. Tre anni dopo, veste i panni del mutante Quicksilver in "X-Men - Giorni di un futuro passato". Tornerà con questo ruolo anche per "X-Men Apocalisse" e "X-Men-Dark Phoenix".

Il ruolo transgender