Giffoni Sport&Food: fervono i preparativi per la festa dal 21 giugno al 1° luglio

Sport, pizza, ristorazione, eventi: fervono i preparativi a Giffoni Valle Piana per la nuova edizione di Giffoni Sport&Food, in programma dal 21 giugno al 1° luglio, ospitato in Piazza Lumiere. All'interno della kermesse, anche "A tutta pizza": la piazza verrà trasformata in una grande pizzeria a cielo aperto. Le pizze verranno preparate sul momento da abili pizzaioli specializzati, utilizzando prodotti del territorio locale. Spettacoli di live music e di ballo faranno da cornice alla manifestazione.