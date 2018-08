Giffoni Teatro: serata di gala il 21 agosto con Enrico Lo Verso

Martedì 21 agosto alle 21:30, Enrico Lo Verso sarà protagonista della serata di gala di Giffoni Teatro che si svolgerà nella splendida cornice del Giardino degli Aranci. L’attore palermitano darà corpo e voce ai personaggi di "Uno, nessuno, centomila", il romanzo più celebre di Pirandello, rendendo omaggio ad uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi. L’evento è organizzato dall’associazione Giffoni Teatro presieduta da Mimma Cafaro.

La scheda

Acclamato dalla critica e dal pubblico soprattutto dei più giovani, lo spettacolo ha di recente ricevuto a Busto Arsizio il “Premio Delia Cajelli per il Teatro”, nell'ambito della Seconda Edizione delle Giornate Pirandelliane, promosse dall'associazione Educarte in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento. Nella scorsa stagione ha vinto il Premio Franco Enriquez per la migliore interpretazione e la migliore regia. Ospite di alcuni tra i più importanti festival e teatri nazionali ed internazionali, da oltre un anno UNO NESSUNO CENTOMILA sta percorrendo l’Italia in una lunga e fortunata tournée che fino ad ora ha registrato il sold-out quasi ovunque.

Info utili

Giardino degli aranci, Via Paolo Scarpone, 44 – Giffoni Valle Piana. Telefono:339461150, www.giffoniteatro.it. Le prevendite e i biglietti sono disponibili on line sul sito www.go2.it, telefono 0818038382.