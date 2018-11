“Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” terrà a battesimo l'undicesima stagione invernale di Giffoni Teatro, promossa dall’associazione omonima presieduta da Mimma Cafaro. Si comincia martedì 27 novembre alle ore 21.

Il tandem

I due protagonisti riapparsi a “Domenica in” accanto alla zia della rete ammiraglia, Mara Venier, tornano insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di cui sono interpreti e autori. accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. In quasi due ore di spettacolo, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”. Lo spettacolo (produzione Imarts Mediacon) vede in regia Gaetano Liguori. Tra i vari cammei, l’incontro tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger, in un esilarante siparietto di vita domestica, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e quello più recente di Dean Martin e Frank Sinatra, che ha sbancato la puntata natalizia di “Tale e Quale Show”.

Il retroscena

La scintilla del ritorno insieme sul palco è scoccata proprio in occasione del programma Rai condotto da Carlo Conti. “Da lì è partito tutto, anche se l'idea di tornare a lavorare insieme ronzava già da tempo nelle nostre teste…la frequentazione e l’amicizia non si sono mai interrotte – racconta la coppia - In sede ne è scaturito un racconto scenico senza un apparente filo conduttore, un po' a scatole cinesi, dove una semplice frase o una singola intonazione possono agevolare la scena successiva“.

Il ricordo

Il divertimento è predominante, ma non mancano momenti di profonda emozione, “come quello in cui ricordiamo Anna Marchesini e l'applauso che ne scaturisce ogni sera sembra non finire mai - ricordano Lopez e Solenghi parlando della straordinaria ed indimenticata attrice, scomparsa il 30 luglio 2016 a soli 63 anni. Quei dodici anni passati insieme hanno inevitabilmente scolpito po’ di ognuno di noi negli altri due. E'per questo motivo che salendo sul palco ogni sera avvertiamo la meravigliosa sensazione di portare una parte di Anna con noi“.

I numeri

L’edizione si compone di sette appuntamenti, distribuiti da novembre 2018 ad aprile 2019. L’Associazione Giffoni Teatro offre la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento per i sette spettacoli in cartellone (il prezzo dei singoli biglietti è di 28 euro) al costo di 155 euro (I Settore) e 120 euro (II Settore). Per informazioni: Associazione Giffoni Teatro - Via Paolo Scarpone 8 – Giffoni Valle Piana; Tel. 3394611502; www.giffoniteatro.it; info@giffoniteatro.it.