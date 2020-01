"Mascherati di allegria": tutto pronto per il Carnevale di Giffoni Valle Piana

Tutto pronto per la 34.esima edizione del Carnevale storico di Giffoni Valle Piana. "Mascherati di allegria" è il motto degli organizzatori.

Il programma

I carri sfileranno il 16, 23, 25 febbraio e anche l'1 marzo coinvolgendo la comunità in una festa che abbina folklore e tradizione. Per tutte le quattro giornate, dalle 10 alle 13 in Piazza Umberto I, spettacoli per bambini e attività ricreative con colazione offerta ai piccoli. Domenica 16 febbraio, inaugurazione in Piazza Umberto I della manifestazione con “start” al Torneo di Carnevale di Calcio organizzato dalla Scuola Calcio Giffoni Salvatore Anselmo. Prevista alle 15,30 sfilata dei mini-carri disegnati dai bambini. 23-25 febbraio e 1 marzo sfilata dei quattro carri allegorici. Domenica 1 marzo, serata conclusiva con premiazioni dalle ore 19 all’Arena Sordi.