Quattro giganti e la luna da raggiungere: a "La Ribalta", il 4 marzo, teatro per bambini

La luna è alta in cielo, più alta dei quattro giganti che provano a raggiungerla. Piccole Emozioni, rassegna teatrale per bambini, ritorna sulle tavole de "La Ribalta" di Salerno. Alle ore 17.30, l'associazione culturale Saremo Alberi porterà in scena uno spettacolo articolato in 4 narrazioni, collegate dal filo conduttore di un sogno condiviso dai 4 protagonisti, i "4 giganti", che è anche il titolo dello spettacolo. La narrazione sarà animata con l’utilizzo di scenografie mobili, disegno dal vivo e lavagna luminosa. Per info e prenotazioni: 0899958245 oppure 3292167636.