Gigi D'Alessio in concerto a Paestum, il 13 agosto

Prosegue a Paestum, al Linora Village, la tournée estiva di Gigi D’Alessio che torna sui palchi di tutta Italia dopo il seguitissimo tour invernale, terminato a dicembre scorso con tre date nella sua Napoli e in Canada, tutte sold out.

Il programma

D’Alessio (foto di Gianluca Saragò) si esibirà dalle ore 21.30 insieme alla sua inseparabile band: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre. Insieme ai successi di 25 anni di carriera, i fan potranno cantare insieme a Gigi i brani dell’ultimo album, “24.02.1967” (GGD Edizioni srl/Sony Music), uscito in occasione del suo 50° compleanno e di recente ripubblicato in una edizione speciale impreziosita dal dvd “Il giro del mondo in 50 storie”.





Gallery